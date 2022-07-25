Неста: «Лацио» должен финишировать выше, чем в прошлом сезоне»

Бывший защитник римского «Лацио» Алессандро Неста рассказал о своих ожиданиях от выступлений «небесно-голубых» в новом сезоне. Итальянец считает, что подопечный Маурицию Сарри должны поставить перед собой цель финишировать выше, чем в прошлой кампании. Напомним, что в последнем розыгрыше Серии А «Лацио» занял пятое место.

«Смена системы больно сказалась на «Лацио» в прошлом сезоне. Из-за адаптации к идеям Сарри некоторые игроки не выполняли прежних функций, но теперь всё стало меняться. В следующем сезоне «Лацио» должен поставить перед собой цель финишировать выше», – цитирует Несту La Gazzetta dello Sport.