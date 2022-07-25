Неста: «Сможет ли Дибала вывести «Рому» на новый уровень? Надеюсь, что нет»

Экс-защитник «Милана» и «Лацио» Алессандро Неста надеется, что новичок «Ромы» Пауло Дибала не поможет римскому клубу выйти на новый уровень.

«Дибала – это отличный трансфер для «Ромы». Уникальный игрок, одна из последних «десяток», которая осталась в футболе. Сможет ли он помочь «Роме» выйти на новый уровень? Надеюсь, что нет. Я фанат «Лацио» и не хотел бы выставлять себя лицемером», – приводит слова Несты La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Дибала присоединился к «Роме» на правах свободного агента из туринского «Ювентуса». Аргентинец долго ждал перехода в миланский «Интер», но в итоге решил перейти в «Рому».