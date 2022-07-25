Неста: «Ювентус» обязан побеждать после своих трат»

Экс-защитник «Милана» Алессандро Неста прокомментировал деятельность туринского «Ювентуса» на трансферном рынке. Напомним, что начиная с зимы «старая синьора» усилилась Душаном Влаховичем, Денисом Закарией, Анхелем ди Марией и Полем Погба.

«Ювентус» со всеми своими тратами обязан брать какой-то трофей, хотя бы Скудетто. В прошлом сезоне они играли плохо, теперь же они просто обязаны побеждать», – цитирует бывшего чемпиона мира La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в прошлом сезоне туринский «Ювентус» впервые за 11 лет не выиграл ни одного трофея. Также «старая синьора» финишировала на четвёртом месте в чемпионате Италии.