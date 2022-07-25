«Интер» хочет приобрести 34-летнего защитника «Лацио»

Миланский «Интер» продолжает искать варианты для усиления обороны. По информации от Football Italia, «нерадзурри» пока остановили свой выбор на 34-летнем Франческо Ачерби из римского «Лацио», который знаком с главным тренером «Интера» Симоне Индзаги по работе в стане «небесно-голубых».

Отмечается, что «Интер» ищет дешёвое усиление в центр обороны, а 34-летний Ачерби с истекающим контрактом является довольно привлекательным вариантом для руководства миланского клуба.

В прошлом сезоне Ачерби провёл 30 матчей в итальянской Серии А, где отметился четырьмя забитыми голами. Футболист ранее также успел поиграть за «Милан».