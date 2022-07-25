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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» пытается избавиться от Санчеса

25 Июля 2022 • 14:36 Комментировать

Одной из основных задач «Интера» на летнем трансферном рынке является продажа Алексиса Санчеса. Несмотря на неудачу в подписании Пауло Дибалы, «нерадзурри» будут стараться избавиться от 33-летнего чилийского нападающего. Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт связывает Алексиса Санчеса с «Интером» до конца июня следующего года. Всего за миланский клуб чилийский форвард провёл 108 матчей. В них Санчес записал на свой счёт 20 голов и 23 голевых паса.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Алексиса Санчеса в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес Трансферы футбола - лето 2022
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