Бастони – о Шкриньяре: «Милан – мой лучший друг в составе, не хочу, чтобы он уходил»

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони прокомментировал слухи о вероятном уходе из команды своего партнёра по обороне Милана Шкриньяра, которого сватают с «ПСЖ». Напомним, что «нерадзурри» требуют за игрока около 70 миллионов евро, но французский клуб пока не готов принять эти условия.

«Он отражает дух «Интера». Милан годами прогрессировал вместе с нами. Он мой лучший друг в составе, будет очень жаль, если он уйдёт. Я этого совсем не хочу. Надеюсь, он останется. Вместе мы можем достичь больших результатов», – цитирует Бастони Football Italia.

Напомним, что ещё один претендент на Шкриньяра – лондонский «Челси», который пока ослабил интерес к игроку сборной Словакии.