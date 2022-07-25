Кьеллини высказался о возвращении Погба в «Ювентус»

Экс-защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о возвращении полузащитника Поля Погба в «старую синьору».

«Я наблюдал за товарищеским матчем «Ювентуса» против мексиканского клуба. Так вот, Погба привнес энтузиазм в действия команды. Думаю, туринцы проведут хороший сезон», - передает слова Джорджо Tuttimercatoweb.

29-летний французский хавбек вернулся в «Ювентус» этим летом. Поль присоединился к итальянскому гранду в статусе свободного агента. С игроком был подписан долгосрочный трудовой договор до конца июня 2026 года.

Предыдущим клубом Погба был «Манчестер Юнайтед».