«Рома» планирует подписать Ньигеса

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес может стать игрок «Ромы».

Футболист провел прошлый сезон на правах аренды в «Челси», после того как потерял место в стартовом составе испанского клуба. Летом он вернулся в Мадрид, однако его будущее в команде Диего Симеоне остается неясным.

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью рассматривает переход Ньигеса, как приоритетный трансфер в летнее межсезонье, сообщает Il Messaggero. Что касается «Атлетико», то клуб вряд ли будет удерживать игрока.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 10 матчей, не отметившись результативными действиями.