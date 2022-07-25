«Наполи» нацелился на форварда «Интера»

«Наполи» намерен приобрести у «Интера» молодого нападающего. По информации от журналиста Даниэле Витиелло, неаполитанский клуб в последние часы обратился к «нерадзурри» по поводу трансфера Андреа Пинамонти.

Напомним, что итальянский форвард долгое время был трансферной целью «Аталанты», но клуб из Бергамо пока так и не смог согласовать с миланским «Интером» условия сделки. Также отметим, что Пинамонти ранее отказался переходить в «Монцу».

В прошлом сезоне Пинамонти выступал на правах аренды за «Эмполи». За всю кампанию в итальянской Серии А нападающий отметился 13 забитыми мячами. Один из них пришёлся в ворота «Интера».