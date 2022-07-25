Дюмфрис попал в сферу интересов «Барселоны»

Защитником миланского «Интера» Дензелом Дюмфрисом интересуется «Барселона».

Главный тренер каталонского клуба Хави рассматривает футболиста в качестве альтернативы трансферу Маркоса Алонсо, если переход последнего из «Челси» сорвется, сообщает Fichajes.

Кроме каталонцев, интерес к Дюмфрису проявляет «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что миланцы потребуют за игрока не менее 50 миллионов евро. Так же уточняется, что из-за финансовых проблем итальянский клуб не будет удерживать защитника от перехода.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 33 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.