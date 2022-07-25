Осимхен ответил на вопрос об уходе из «Наполи»

Один из ведущих футболистов «Наполи» Виктор Осимхен отреагировал на информацию о своем возможном уходе из неаполитанского коллектива. Сообщалось, что интерес к нигерийскому футболисту проявляют клубы АПЛ и мюнхенская «Бавария».

«Трансфер? Меня все устраивает в Неаполе. Здесь все классно. В этом городе я счастлив.

Мои кумиры? Мне нравятся Дидье Дрогба и Гарри Кейн», - передает слова африканского бомбардира инсайдер Фабрицио Романо.

23-летний нападающий выступает за «Наполи» с 2020 года. Его контракт с итальянским клубом рассчитан еще на три сезона.

В прошлом розыгрыше Серии А Виктор забил 14 голов в 27 встречах.