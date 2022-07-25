Спаллетти выгнал звезду «Наполи» с тренировки

На тренировочном занятии «Наполи» разгорелся конфликт между нападающим команды Виктором Осимхеном и другими футболистами.

Как сообщил в соцсетях инсайдер Альфредо Педулла, наставник неаполитанцев Лучано Спаллетти выгнал лидера команды с тренировки из-за его негодования в адрес одноклубников. Специалист аргументировал свое решение тем, что Осимхен позволил себе много лишних слов в сторону партнеров по команде.

Виктор является одной из главных звезд «Наполи». В минувшем сезоне нападающий отметился 18 забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 32 матчах.

Ранее в СМИ ходил слух об интересе к нигерийцу со стороны «Баварии».