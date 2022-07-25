Старт Серии А под угрозой срыва - известна причина

Глава итальянской Серии А Лоренцо Казини высказался о приближающемся старте нового розыгрыша турнира. По словам руководителя, начало сезона под угрозой из-за аномальной жары.

«Будет непросто стартовать 13 августа. Есть проблемы с погодой, в такую высокую температуру очень сложно начать сезон в намеченную дату. Кроме того, этот розыгрыш сам по себе будет нестандартным из-за перерыва на матчи чемпионата мира в Катаре», - цитирует руководителя Football-Italia.

Чемпионом прошлого розыгрыша чемпионата Италии стал «Милан». Серебряные медали выиграл миланский «Интер», а бронзовые награды достались «Наполи».