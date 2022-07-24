Бывший игрок «Перуджи» подтвердил, что в 2002 году корейского игрока выгнали из клуба за гол в ворота Италии

Бывший защитник итальянской «Перуджи» Рахман Резаи подтвердил, что в 2002 году тогдашний президент клуба Лучано Гауччи выгнал южнокорейского полузащитника Ан Джон Хвана из команды лишь за то, что тот забил гол в ворота итальянской сборной.

Это случилось в одном из самых скандальных матчей за всю историю Мундиаля, в котором южнокорейская сборная выиграла в плей-офф у сильнейшей итальянской сборной, в то время, когда итальянский футбол считался лучшим в мире.

Скандальным в том матче оказалось судейство главного арбитра, эквадорца Байрона Морено, который удалил с поля итальянского футболиста и не засчитал чистый гол в дополнительное время, игравшееся по правилу «золотого гола». А вот гол Ан Джон Хвана и стал как раз золотым - и «скуадра адзурра» отправилась в аэропорт.

- Да, президент разозлился тогда. Ан забил как раз в том матче, с ошибками арбитра. Ан просто сделал свою работу, как профессионал. Гауччи повел себя в той истории не очень красиво, - цитирует слова Резаи ilposticipo.it.