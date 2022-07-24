Стало известно, какую сумму «Ювентус» предложил за Паредеса

«Ювентус» сделал предложение «ПСЖ» о покупке полузащитника Леандро Паредеса.

По сведениям Corriere dello Sport, итальянский клуб предложил за 28-летнего аргентинца 15 миллионов евро без учета бонусов. «Ювентус» хочет взять в аренду футболиста на один сезон с обязательным правом выкупа.

При этом сообщается, что парижане хотят получить за Паредеса не менее 20 млн евро.

Напомним, полузащитник выступает за «ПСЖ» с 2019 года, перебравшись из санкт-петербургского «Зенита». В минувшем сезоне он провел 22 матча с учетом всех турниров, забил один гол и сделал две результативные передачи.