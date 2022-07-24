«ПСЖ» не хочет платить 70 миллионов евро за Шкриньяра

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр может продолжить выступать за миланский клуб.

По сведениям Get French Football News, шансы на переход 27-летнего защитника в «ПСЖ» крайне малы. «Интер» не готов идти на уступки и продавать футболиста за сумму менее чем 70 миллионов евро. Парижский клуб не устраивает такой вариант, ведь трудовой договор Шкриньяра с «нерадзурри» истекает уже в конце июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Интер», скорее всего, подпишет новый долгосрочный контракт со своим защитником.

В минувшем сезоне Шкриньяр провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.