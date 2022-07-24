Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» не хочет платить 70 миллионов евро за Шкриньяра

24 Июля 2022 • 21:33 Комментировать

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр может продолжить выступать за миланский клуб.

По сведениям Get French Football News, шансы на переход 27-летнего защитника в «ПСЖ» крайне малы. «Интер» не готов идти на уступки и продавать футболиста за сумму менее чем 70 миллионов евро. Парижский клуб не устраивает такой вариант, ведь трудовой договор Шкриньяра с «нерадзурри» истекает уже в конце июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Интер», скорее всего, подпишет новый долгосрочный контракт со своим защитником.

В минувшем сезоне Шкриньяр провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июля
21:43 · Италия. Серия А
Стало известно, какую сумму «Ювентус» предложил за Паредеса
21:33 · Италия. Серия А
«ПСЖ» не хочет платить 70 миллионов евро за Шкриньяра
17:02 · Россия. Премьер-лига
«Лечче» арендовал полузащитника ЦСКА Бистровича
11:58 · Италия. Серия А
Сарри хочет переманить в «Лацио» игрока «Челси»
11:35 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» — об уходе Мертенса: «Нам нужно покупать молодёжь на будущее»
11:33 · Италия. Серия А
Дибала побил рекорд Роналду по количеству проданных футболок 1
11:11 · Италия. Серия А
Моуринью решил выдворить из «Ромы» испанского нападающего
11:03 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Реал» нацелились на игрока Моуринью
10:51 · Россия. Премьер-лига
В «Лечче» подтвердили переговоры по трансферу игрока ЦСКА
10:48 · Италия. Серия А
Нападающий «Сассуоло» Распадори может продолжить карьеру в «Наполи»
10:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» договорился с Ремзи о расторжении контракта
10:11 · Англия. Премьер-лига
В «Сассуоло» раскрыли детали перехода Скамакки в «Вест Хэм»
08:52 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» нацелилась на игрока «Арсенала», которого выгоняют из-за прихода Зинченко
07:06 · Россия. Премьер-лига
Назван итальянский клуб, который претендует на игрока ЦСКА
06:44 · Италия. Серия А
Названы три топ-клуба, которые продолжают выступать за запуск Суперлиги 2
Все новости
Рекомендуем