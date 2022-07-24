Сарри хочет переманить в «Лацио» игрока «Челси»

Защитник Эмерсон, который принадлежит лондонскому «Челси», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Согласно сообщениям в социальных сетях инсайдера Николо Скиры, подписать 27-летнего игрока желает римский «Лацио».

Журналист утверждает, что итальянский клуб начал переговоры с «пенсионерами» по трансферу игрока. Инициатором приглашения Эмерсона выступает главный тренер «орлов» Маурицио Сарри, который ранее сотрудничал с футболистом в «Челси».

В минувшем сезоне защитник выступал на правах аренды за французский «Лион». Эмерсон принял участие в 29 матчах Лиги 1, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.