Дибала побил рекорд Роналду по количеству проданных футболок

Новичок «Ромы» Пауло Дибала побил рекорд португальского нападающего Криштиану Роналду по продажам футболок в первый день после трансфера. Об этом сообщается на страницах таблоида Mirror.

Отмечается, что рекорд по числу проданных футболок в Италии в первые сутки после перехода принадлежал Роналду, когда он присоединился к туринскому «Ювентусу».

Болельщики «Ромы» устроили в первый день настоящий бум и выкупили больше футболок с фамилией новичка, чем фанаты «старой синьоры» в 2018 году после трансфера КриРо. При этом, какое именно количество было продано, пока не сообщается.