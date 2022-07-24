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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала побил рекорд Роналду по количеству проданных футболок

24 Июля 2022 • 11:33 Комментировать

Новичок «Ромы» Пауло Дибала побил рекорд португальского нападающего Криштиану Роналду по продажам футболок в первый день после трансфера. Об этом сообщается на страницах таблоида Mirror.

Отмечается, что рекорд по числу проданных футболок в Италии в первые сутки после перехода принадлежал Роналду, когда он присоединился к туринскому «Ювентусу».

Болельщики «Ромы» устроили в первый день настоящий бум и выкупили больше футболок с фамилией новичка, чем фанаты «старой синьоры» в 2018 году после трансфера КриРо. При этом, какое именно количество было продано, пока не сообщается.

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Евро-Футбол.Ру,
Пауло Дибала
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