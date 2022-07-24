Моуринью решил выдворить из «Ромы» испанского нападающего

Форвард Карлес Перес, права на которого принадлежат «Роме», может этим летом сменить клубную прописку. По сообщениям Tuttosport, заинтересованность в услугах футболиста проявляет «Сельта».

Согласно сведениям источника, испанский клуб уже провел переговоры с агентом Переса и договорился об условиях перехода. Сделка может быть оформлена в ближайшие несколько дней.

Наставник римлян Жозе Моуринью готов расстаться с Карлесом, поскольку больше не заинтересован в его услугах.

Стоит отметить, что по оценке портала Transfermarkt, стоимость Переса составляет шесть миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 поединках за римскую команду, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.