«Барселона» и «Реал» нацелились на игрока Моуринью

Бразильский защитник Роджер Ибаньес, ныне являющийся футболистом «Ромы», имеет заманчивые варианты продолжения карьеры в испанском чемпионате.

По сообщениям инсайдера Экрема Конура, заинтересованность в услугах игрока проявляют два гранда Ла Лиги. Речь идет о каталонской «Барселоне» и мадридском «Реале». Не исключено, что в ближайшее время стороны вступят в переговорный процесс.

Центральный защитник выступает за римский клуб с лета прошлого года. Его действующий контракт с «волками» рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 23 миллиона евро.

В минувшем сезоне Ибаньес сыграл 51 поединок, отметившись четырьмя забитыми мячами.