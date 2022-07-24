Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» и «Реал» нацелились на игрока Моуринью

24 Июля 2022 • 11:03 Комментировать

Бразильский защитник Роджер Ибаньес, ныне являющийся футболистом «Ромы», имеет заманчивые варианты продолжения карьеры в испанском чемпионате.

По сообщениям инсайдера Экрема Конура, заинтересованность в услугах игрока проявляют два гранда Ла Лиги. Речь идет о каталонской «Барселоне» и мадридском «Реале». Не исключено, что в ближайшее время стороны вступят в переговорный процесс.

Центральный защитник выступает за римский клуб с лета прошлого года. Его действующий контракт с «волками» рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 23 миллиона евро.

В минувшем сезоне Ибаньес сыграл 51 поединок, отметившись четырьмя забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Роджер Ибаньес Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июля
11:58 · Италия. Серия А
Сарри хочет переманить в «Лацио» игрока «Челси»
11:35 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» — об уходе Мертенса: «Нам нужно покупать молодёжь на будущее»
11:33 · Италия. Серия А
Дибала побил рекорд Роналду по количеству проданных футболок
11:11 · Италия. Серия А
Моуринью решил выдворить из «Ромы» испанского нападающего
11:03 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Реал» нацелились на игрока Моуринью
10:51 · Россия. Премьер-лига
В «Лечче» подтвердили переговоры по трансферу игрока ЦСКА
10:48 · Италия. Серия А
Нападающий «Сассуоло» Распадори может продолжить карьеру в «Наполи»
10:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» договорился с Ремзи о расторжении контракта
10:11 · Англия. Премьер-лига
В «Сассуоло» раскрыли детали перехода Скамакки в «Вест Хэм»
08:52 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» нацелилась на игрока «Арсенала», которого выгоняют из-за прихода Зинченко
07:06 · Россия. Премьер-лига
Назван итальянский клуб, который претендует на игрока ЦСКА
06:44 · Италия. Серия А
Названы три топ-клуба, которые продолжают выступать за запуск Суперлиги 2
02:33 · Италия. Серия А
Браим Диас: «Милан» должен достойно выступить в Лиге чемпионов»
01:51 · Италия. Серия А
Алекс Сандро впечатлён защитником «Ювентуса», который несколько лет назад играл в низших лигах
01:31 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» открыто рассказал, каких игроков собирается подписать клуб
Все новости
Рекомендуем