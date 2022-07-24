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Чемпионат Италии. Серия А

Названы три топ-клуба, которые продолжают выступать за запуск Суперлиги

24 Июля 2022 • 06:44 Комментировать

Проект Суперлиги Европы все еще на слуху. Как сообщает FCBN, представители трех европейских грандов не забывают об этой идее и на днях обговорили возможный запуск турнира.

Как сообщает источник, заинтересованность в проекте проявляют каталонская «Барселона», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». На днях представители этих клубов провели встречу в Лас-Вегасе, где обсудили этот вопрос. Стороны обговорили некоторые моменты, которые нужно изменить для запуска Суперлиги.

Напомним, что о Суперлиге Европы было объявлено в апреле прошлого года. Тогда у истоков проекта были 12 европейских топ-клубов. Но спустя несколько дней многие команды покинули турнир из-за гнева футбольной общественности и жесткой позиции УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Барселона Суперлига Европы
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