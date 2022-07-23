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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи: «Всё ещё надеюсь выиграть Лигу чемпионов»

23 Июля 2022 • 15:17 Комментировать

Капитан туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не теряет надежд выиграть Лигу чемпионов. Напомним, что итальянский защитник дважды играл в решающем матче турнира, но «старая синьора» оба раза проиграла: сперва каталонской «Барселоне» 1:3, а затем мадридскому «Реалу» 1:4.

«Когда я перешёл в «Ювентус», то мечтал о том, что выиграю всё. Мне удалось всего добиться на 90%. Мне не хватает только Лиги чемпионов. Надеюсь, что в оставшиеся два года моего контракта мы сможем вернуть стабильность в Европе и выиграть этот трофей», – цитирует защитника Football Italia.

35-летний Бонуччи в прошлом сезоне забил 5 голов в чемпионате Италии, а также отметился одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи
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