Бонуччи: «Всё ещё надеюсь выиграть Лигу чемпионов»

Капитан туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не теряет надежд выиграть Лигу чемпионов. Напомним, что итальянский защитник дважды играл в решающем матче турнира, но «старая синьора» оба раза проиграла: сперва каталонской «Барселоне» 1:3, а затем мадридскому «Реалу» 1:4.

«Когда я перешёл в «Ювентус», то мечтал о том, что выиграю всё. Мне удалось всего добиться на 90%. Мне не хватает только Лиги чемпионов. Надеюсь, что в оставшиеся два года моего контракта мы сможем вернуть стабильность в Европе и выиграть этот трофей», – цитирует защитника Football Italia.

35-летний Бонуччи в прошлом сезоне забил 5 голов в чемпионате Италии, а также отметился одним ассистом.