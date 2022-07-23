«Марсель» пытается купить трансферную цель «Милана»

Французский «Марсель» может составить конкуренцию «Милану» в борьбе за полузащитника «Ромы» Жордана Верету. Напомним, что 29-летний хавбек может покинуть «джаллоросси» этим летом, если команда подпишет нового хавбека.

Как сообщает в социальных сетях журналист Николо Скира, над покупкой француза задумывается «Марсель». У игрока уже есть опыт выступлений в Лиге 1 за «Нант» и «Сент-Этьен». «Милна», в свою очередь, ранее рассматривал Верету в качестве потенциальной замены Франку Кесси, который бесплатно ушёл в каталонскую «Барселону».

В прошлом сезоне Верету забил в чемпионате Италии 4 гола и отдал 8 голевых передач.