Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Марсель» пытается купить трансферную цель «Милана»

23 Июля 2022 • 14:23 Комментировать

Французский «Марсель» может составить конкуренцию «Милану» в борьбе за полузащитника «Ромы» Жордана Верету. Напомним, что 29-летний хавбек может покинуть «джаллоросси» этим летом, если команда подпишет нового хавбека.

Как сообщает в социальных сетях журналист Николо Скира, над покупкой француза задумывается «Марсель». У игрока уже есть опыт выступлений в Лиге 1 за «Нант» и «Сент-Этьен». «Милна», в свою очередь, ранее рассматривал Верету в качестве потенциальной замены Франку Кесси, который бесплатно ушёл в каталонскую «Барселону».

В прошлом сезоне Верету забил в чемпионате Италии 4 гола и отдал 8 голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Марсель Жордан Верету Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июля
14:43 · Италия. Серия А
Аллегри назвал фаворита нового сезона Серии А
14:23 · Италия. Серия А
«Марсель» пытается купить трансферную цель «Милана»
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Милан» вновь вышел на связь с «Челси» по трансферу полузащитника
12:58 · Германия. Бундеслига
Бонуччи – о де Лихте: «Некоторые его фразы были неприятны»
12:33 · Италия. Серия А
Бонуччи: «Юве» готов вернуть Скудетто»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Броя вряд ли перейдёт в «Вест Хэм» после трансфера Скамакки, игрок может остаться в «Челси»
11:52 · Италия. Серия А
В «Милане» опасаются, что трансфер де Кетеларе сорвётся
11:08 · Италия. Серия А
Ди Мария оценил уровень Погба
11:02 · Италия. Серия А
Аллегри: «Погба станет одним из символов «Ювентуса»
11:01 · Италия. Серия А
Маротта: «Дибала не был приоритетом «Интера», «Рома» – идеальное место для него»
10:42 · Италия. Серия А
«Барселона» может получить неожиданное усиление в атаку
09:18 · Италия. Серия А
«Мальорка» выкупила форварда «Лацио» официально
08:14 · Италия. Серия А
«Ювентус» на классе победил «Гвадалахару»
08:09 · Италия. Серия А
Дибала не уступает Роналду в темпах продаж футболок 1
06:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» укажет на дверь игроку после подписания Зинченко
Все новости
Рекомендуем