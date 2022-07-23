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Чемпионат Италии. Серия А

В «Милане» опасаются, что трансфер де Кетеларе сорвётся

23 Июля 2022 • 11:52 Комментировать

В стане «Милана» возникли опасения насчёт того, что трансфер Шарля де Кетеларе из «Брюгге» может сорваться. По информации от Football Italia, «россонери» не могут договориться с бельгийскими коллегами о сумме компенсации.

«Брюгге» требует за де Кетеларе 35 миллионов евро, тогда как «Милан» пока готов предложить лишь 32. «Россонери» попросили бельгийцев продлить дедлай трансфера до вторника, чтобы принять окончательное решение.

Напомним, что сам де Кетеларе хочет присоединиться только к «Милану». Ранее футболист сборной Бельгии уже отказался переходить в «Лидс», который уже согласовал его трансфер в «Брюгге».

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Трансферы футбола - лето 2022 Шарль де Кетеларе
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