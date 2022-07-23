Ди Мария оценил уровень Погба

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария высказался о сегодняшнем товарищеском поединке против «Гвадалахары» (2:0). Это был дебютный матч аргентинца за «старую синьору».

«Этот поединок полезен для старта подготовки к ранней стадии сезона. Что думаю о Погба? Поль – один из лучших футболистов мира в средней линии. Он придает большое значение полузащите», - передает слова Анхеля клубная пресс-служба.

Ди Мария и Погба вышли на поле в стартовом составе «старой синьоры» и были заменены в перерыве.

Следующим соперником «Ювентуса» будет каталонская «Барселона». Спарринг состоится 27 июля.