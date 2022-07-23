Аллегри: «Погба станет одним из символов «Ювентуса»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с журналистами после товарищеского поединка против мексиканской «Гвадалахары». Итальянский клуб победил со счетом 2:0

«Отличный тест для команды, я доволен новичками, которые внесли свой вклад в этот результат. Выступление Погба? Поль хорошо сыграл, но ему еще есть над чем работать. Уверен, что он станет одним из символов «Ювентуса», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, что Погба вышел в стартовом составе команды и был заменен в перерыве встречи.

Следующий контрольный поединок «Ювентус» проведет против каталонской «Барселоны». Встреча состоится 27 июля.