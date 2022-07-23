Маротта: «Дибала не был приоритетом «Интера», «Рома» – идеальное место для него»

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал сорвавшийся переход аргентинского нападающего Пауло Дибалы, который в итоге стал футболистом «Ромы».

«В нашей команде не было места для Дибалы. Он никогда не был нашим приоритетом, но «Рома» – идеальное место для него», – цитирует спортивного директора «Интера» издание DAZN.

Напомним, что в контракте Дибалы с «Ромой» будет действовать сумма отступных, которая составляет всего 20 миллионов евро. Аргентинец долго вёл переговоры с «Интером», но когда процесс вновь затянулся, решил обратить внимание на другие варианты