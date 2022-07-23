«Барселона» может получить неожиданное усиление в атаку

Чилийский нападающий Алексис Санчес, правами на которого владеет миланский «Интер», хотел бы вернуться в испанский чемпионат.

Как информируют журналисты Tuttosport, форварду интересен переход в каталонскую «Барселону», цвета которой он уже защищал ранее.

При этом в услугах нападающего заинтересована лиссабонская «Бенфика». Португальский клуб готов предложить Алексису выгодные условия, однако игрока не привлекает такой вариант продолжения карьеры.

В прошлом сезоне 33-летний форвард провел 27 матчей в Серии А, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.