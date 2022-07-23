Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дибала не уступает Роналду в темпах продаж футболок

23 Июля 2022 • 08:09 Комментировать (1)

В Риме разгорелся настоящий футбольный бум после громкого подписания аргентинского нападающего Пауло Дибалы. Клуб установил рекорд по количеству проданных футболок одного игрока за сутки.

Согласно сведениям журналистов Corriere dello Sport, «волки» повторили показатель туринского «Ювентуса» по реализации футболок португальца Криштиану Роналду в первый день продаж.

Стоит отметить, что цена футболки Дибалы составляет 110 евро.

28-летний звездный аргентинец перешел в римский клуб на правах свободного агента. Предыдущим его местом работы был туринский «Ювентус».

Контракт Дибалы с «волками» рассчитан до середины 2025 года.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июля
09:18 · Италия. Серия А
«Мальорка» выкупила форварда «Лацио» официально
08:14 · Италия. Серия А
«Ювентус» на классе победил «Гвадалахару»
08:09 · Италия. Серия А
Дибала не уступает Роналду в темпах продаж футболок 1
06:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» укажет на дверь игроку после подписания Зинченко
01:48 · Италия. Серия А
«Он может играть лучше Влаховича» – Бонек дал совет Моуринью и Манчини, как нужно использовать Дзаньоло
01:29 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» попробует приобрести звезду Серии А в случае неудачи в переговорах по Френки де Йонгу
22 Июля
23:57 · Италия. Серия Б
«Дженоа» приобрёл игрока турецкой сборной
23:56 · Италия. Серия А
Первый тренер Кокорина рассказал, какой совет давал родителям игрока 1
23:48 · Италия. Серия А
Доннарумма: «Ибрагимович – сумасшедший»
23:38 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги поставил цель для Лукаку – 30 голов в сезоне
23:37 · Италия. Серия А
Ремзи запросил у «Ювентуса» внушительную сумму за расторжение контракта
23:20 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» интересуется у «Наполи» стоимостью Зелиньски
23:16 · Италия. Серия А
Маротта: «Поражение в дерби подкосило нас»
23:00 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» надеется приобрести Лофтуса-Чика
22:20 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Брайтона» может продолжить карьеру в Серии А
Все новости
Рекомендуем