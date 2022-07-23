Дибала не уступает Роналду в темпах продаж футболок

В Риме разгорелся настоящий футбольный бум после громкого подписания аргентинского нападающего Пауло Дибалы. Клуб установил рекорд по количеству проданных футболок одного игрока за сутки.

Согласно сведениям журналистов Corriere dello Sport, «волки» повторили показатель туринского «Ювентуса» по реализации футболок португальца Криштиану Роналду в первый день продаж.

Стоит отметить, что цена футболки Дибалы составляет 110 евро.

28-летний звездный аргентинец перешел в римский клуб на правах свободного агента. Предыдущим его местом работы был туринский «Ювентус».

Контракт Дибалы с «волками» рассчитан до середины 2025 года.