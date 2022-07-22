Первый тренер Кокорина рассказал, какой совет давал родителям игрока

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, считает, что на пике карьеры игроку нужно было уезжать в Англию.

«Я давно говорил родителям, что на пике карьеры надо было ехать в Англию, глядишь, все бы сложилось иначе», — передает слова Стафёрова «Матч ТВ».

По словам тренера, сложно оценить ситуацию, по которой Кокорин не может проявить себя в Италии, но если он вернется в Россию, то сможет раскрепоститься. Но есть надежда, что нападающий все-таки сможет еще показать себя в Серии А, добавил Стафёров.

Напомним, что 31-летний форвард перебрался в «Фиорентину» в январе 2021 года. За это время он провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.