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Чемпионат Италии. Серия А

Первый тренер Кокорина рассказал, какой совет давал родителям игрока

22 Июля 2022 • 23:56 Комментировать (1)

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, считает, что на пике карьеры игроку нужно было уезжать в Англию.

«Я давно говорил родителям, что на пике карьеры надо было ехать в Англию, глядишь, все бы сложилось иначе», — передает слова Стафёрова «Матч ТВ».

По словам тренера, сложно оценить ситуацию, по которой Кокорин не может проявить себя в Италии, но если он вернется в Россию, то сможет раскрепоститься. Но есть надежда, что нападающий все-таки сможет еще показать себя в Серии А, добавил Стафёров.

Напомним, что 31-летний форвард перебрался в «Фиорентину» в январе 2021 года. За это время он провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.

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Фиорентина Александр Кокорин Апл Валерий Стаферов
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