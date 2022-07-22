Жоао Педро стал игроком «Фенербахче»

Лучший бомбардир «Кальяри» Жоао Педро покинул итальянский клуб, он ушел в турецкий «Фенербахче». Сперва об этом проинформировали социальные сети сардинского клуба, а затем появились и слова самого Жоао. Финансовые условия сделки с 30-летним форвардом не сообщаются.

- Спасибо за все, «Кальяри». Я начинаю новую страницу в своей жизни. Хорошие ощущения появились с самого начала сотрудничества. Начинается новая история. Считаю, что сделал правильный выбор в правильное время в правильной футболке. Спасибо всем за слова поддержки. Начинаю работать. Увидимся, - написал в одной из социальных сетей Жоао Педро.