Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Жоао Педро стал игроком «Фенербахче»

22 Июля 2022 • 21:23 Комментировать
Фенербахче
...
Умраньеспор
07.08 20:00

Лучший бомбардир «Кальяри» Жоао Педро покинул итальянский клуб, он ушел в турецкий «Фенербахче». Сперва об этом проинформировали социальные сети сардинского клуба, а затем появились и слова самого Жоао. Финансовые условия сделки с 30-летним форвардом не сообщаются.

- Спасибо за все, «Кальяри». Я начинаю новую страницу в своей жизни. Хорошие ощущения появились с самого начала сотрудничества. Начинается новая история. Считаю, что сделал правильный выбор в правильное время в правильной футболке. Спасибо всем за слова поддержки. Начинаю работать. Увидимся, - написал в одной из социальных сетей Жоао Педро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Кальяри Жоао Педро Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФЕНЕРБАХЧЕ УМРАНЬЕСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июля
22:20 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Брайтона» может продолжить карьеру в Серии А
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» согласовал один из самых дорогих трансферов в своей истории
22:01 · Италия. Серия А
«Милан» представил гостевые футболки на сезон 2022/2023, вдохновленные славными 80-ми годами
21:23 · Италия. Серия А
Жоао Педро стал игроком «Фенербахче»
20:35 · Англия. Премьер-лига
«Милан» планирует начать переговоры по Танги Ндомбеле
20:07 · Италия. Серия А
«Фиорентина» объявила о переходе Додо из «Шахтёра»
19:59 · Италия. Серия А
​Лукаку посадили на диету 4
19:16 · Италия. Серия А
​«Бенфика» хочет купить Алексиса Санчеса слухи
19:14 · Италия. Серия А
Игрок «Сампдории» сломал ключицу
16:54 · Италия. Серия А
​«ПСЖ» и «Рома» пока расходятся в позициях по Вейналдуму 1 слухи
15:55 · Италия. Серия А
Симеоне близок к переходу в «Наполи»
15:37 · Италия. Серия А
Капитан «Брюгге» Ванакен – о де Кетеларе: «Он может стать отличным трансфером для «Милана»
14:40 · Россия. Первая лига
Макаров: «Миранчуку ещё рано возвращаться в Россию»
14:11 · Англия. Премьер-лига
Скамакка в шаге от перехода в клуб из АПЛ за 40 миллионов евро
13:53 · Италия. Серия А
Загаду интересен итальянскому клубу
Все новости
Рекомендуем