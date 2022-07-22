«Фиорентина» объявила о переходе Додо из «Шахтёра»

Защитник «Шахтёра» Додо стал игроком «Фиорентины». Об этом сообщает официальный сайт «фиалок». Детали сделки не разглашаются.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 14 миллионов евро без учета бонусов. Трудовой договор Додо с клубом рассчитан до 2027 года, а его зарплата составит полтора миллиона евро за сезон.

В сезоне-2021/22 бразилец принял участие в 26 встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре результативные передачи.

Напомним, что за «Фиорентину» также выступает российский форвард Александр Кокорин, который перебрался в Серию А в январе 2021 года из московского «Спартака».