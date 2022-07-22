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Чемпионат Италии. Серия А

​Лукаку посадили на диету

22 Июля 2022 • 19:59 Комментировать (4)

Ромелу Лукаку вернулся в «Интер» с лишним весом, и теперь в клубе хотят помочь бельгийцу обрести свою лучшую форму. Как сообщает La Gezzetta dello Sport, Лукаку посадили на средиземноморскую диету. Её для футболиста разработали представители медицинского персонала миланского клуба.

Отмечается, что в «Интере» хотят, чтобы Ромелу Лукаку сбросил вес до 101 килограмма.

Напомним, что Ромелу Лукаку провёл не лучший сезон в «Челси». Этим летом бельгийский нападающий снова примерил на себе футболку «Интера».

Сезон 2022/2023 в итальянской Серии А стартует в средине августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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