Алексис Санчес может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Подписать известного 33-летнего нападающего рассчитывает лиссабонская «Бенфика».

По данным Tuttosport, Санчес готов выслушать предложение из Португалии, хотя он предпочёл бы вернуться в «Барселону». В СМИ временами проскакивают слухи о возможности камбэка Санчеса на «Камп Ноу», хотя такой трансфер всё же кажется маловероятным.

Действующий контракт связывает Алексиса Санчеса с «Интером» ещё на один сезон. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают чилийца в 3,5 миллиона евро.