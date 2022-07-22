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Чемпионат Италии. Серия А

​«Бенфика» хочет купить Алексиса Санчеса слухи

22 Июля 2022 • 19:16 Комментировать

Алексис Санчес может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Подписать известного 33-летнего нападающего рассчитывает лиссабонская «Бенфика».

По данным Tuttosport, Санчес готов выслушать предложение из Португалии, хотя он предпочёл бы вернуться в «Барселону». В СМИ временами проскакивают слухи о возможности камбэка Санчеса на «Камп Ноу», хотя такой трансфер всё же кажется маловероятным.

Действующий контракт связывает Алексиса Санчеса с «Интером» ещё на один сезон. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают чилийца в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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