В летнее трансферное окно полузащитник Джорджиньо Вейналдум может сменить «ПСЖ» на «Рому». 31-летний голландский футболист согласен на такой переезд, но клубы пока расходятся в позициях по трансферу. По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, «ПСЖ» просит у «Ромы» 10 миллионов евро за продажу Вейналдума. Римляне предпочитают арендовать голландца, причём хотят взять на себя только 50% его оклада, который измеряется 7 миллионами евро. В ближайшие часы и дни переговоры будут продолжаться.

Напомним, что Джорджиньо Вейналдум перебрался в «ПСЖ» год назад. Ранее голландец играл за «Ливерпуль».