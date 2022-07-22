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Капитан «Брюгге» Ванакен – о де Кетеларе: «Он может стать отличным трансфером для «Милана»

22 Июля 2022 • 15:37 Комментировать

Капитан «Брюгге» Ханс Ванакен прокомментировал возможный переход своего одноклубника Шарля де Кетеларе в «Милан». Напомним, что бельгиец очень близок к трансферу в команду Стефано Пиоли.

«Мы тоже читаем новости, никаких секретов. Мы все знаем, что «Милан» хочет подписать де Кетеларе. Шарль – суперталант, он очень вырос за последние три года. Думаю, он может стать отличным трансфером для «Милана», – цитирует Ванакена Calciomercato.

Напомним, что ранее де Кетеларе отказался переходить в «Лидс» ради трансфера в «Милан». Игрок чётко дал понять, что хочет выступать в команде Стефано Пиоли.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Трансферы футбола - лето 2022 Ханс Ванакен Шарль де Кетеларе
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