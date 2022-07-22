Матич: «Дибала напоминает мне Хуана Мату»

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич прокомментировал трансфер нападающего Пауло Дибалы, который присоединился к команде Жозе Моуринью на правах свободного агента из туринского «Ювентуса».

«Он добавит атаке много положительных качеств. Я уже играл против него, поэтому знаю, что он может доставить много проблем. Дибала напоминает мне Хуана Мату, который в своё время брал Евро и чемпионат мира в составе сборной Испании», – приводит слова Матича Football Italia.

Напомним, что Дибала несколько месяцев вёл переговоры с миланским «Интером», но «нерадзурри» из-за финансовых проблем так и не смогли подписать контракт с аргентинским форвардом.