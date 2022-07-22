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Чемпионат Италии. Серия А

Матич: «Моуринью понадобилось 5 минут, чтобы убедить меня перейти в «Рому»

22 Июля 2022 • 13:11 Комментировать (1)

Новичок «Ромы» Неменья Матич заявил, что главному тренеру Жозе Моуринью понадобилось всего 5 минут, чтобы убедить его присоединиться к «джаллоросси». Напомним, что серб выступал под руководством португальца в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Больше меня лишь Лэмпард провёл больше матчей под руководством Моуринью. Жозе понадобилось всего 5 минут, чтобы убедить меня перейти в «Рому». У него есть нечто особенное, что мотивирует тебя и заставляет выкладываться на полную», – цитирует Матича Football Italia.

Напомним, Матич присоединился к «Роме» на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Неманья Матич
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