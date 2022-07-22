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Чемпионат Италии. Серия А

Вейналдум согласовал контракт с итальянским клубом

22 Июля 2022 • 12:58 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в итальянскую команду. По информации от журналиста Адриена Гренье, нидерландец согласовал условия контракта с «Ромой».

Отметим, что Вейналдум разочаровался прошлогодним переходом в «ПСЖ» и теперь хочет покинуть команду. Клуб тоже не против отпустить игрока, главный тренер Кристоф Галтье сообщил руководству, что не нуждается в услугах нидерландца.

Ранее «Рома» уже подписала Неманью Матича и Пауло Дибалу. Одним из ключевых факторов перехода Вейналдума может стать главный тренер римлян Жозе Моуринью, который очень хочет видеть в команде нидерландского хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Трансферы футбола - лето 2022
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