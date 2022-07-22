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Чемпионат Италии. Серия А

Пуйоль: «Хочу, чтобы Алексис Санчес вернулся в «Барселону»

22 Июля 2022 • 12:12 Комментировать

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил журналистам, что желает возвращения нападающего Алексиса Санчеса в каталонский клуб.

«Это не зависит от меня, но я бы хотел, чтобы у Алексиса снова была возможность играть за «Барселону». Он один из самых талантливых игроков, с которыми я когда-либо играл. Я убежден, что он может показать отличную игру в клубе, который он сейчас представляет, но как по мне – он должен играть за «Барселону», - сказал Пуйоль в интервью SPORT.

Интересно, что миланский «Интер», за который сейчас играет Санчес, предлагал этим летом форварда «Барселоне», но каталонцы решили сосредоточиться на трансферах Роберта Левандовски и Рафиньи.

В прошедшем сезоне Санчес провел в Серии А 27 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
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