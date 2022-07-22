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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» вступил в переговоры с Фраттези

22 Июля 2022 • 12:06 Комментировать

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези может начать новый сезон в футболке «Милана». Представители чемпиона Италии Паоло Мальдини и Рики Массара вчера инициировали переговоры с футболистом сборной Италии.

«Милан» давно ищет игрока, способного восполнить пробел, образовавшийся после ухода в «Барселону» Франка Кесси. Ранее итальянский клуб был связан с переходом Ренату Саншеша, но полузащитник решил перейти в «ПСЖ».

Сейчас «Милан» ведет переговоры с Фраттези, сообщает Tuttosport. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 36 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло Трансферы футбола - лето 2022 Давиде Фраттези
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