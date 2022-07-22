«Рома» заинтересовалась Икарди

«Рома» интересуется нападающим «ПСЖ» Мауро Икарди, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, главный тренер итальянской команды Жозе Моуринью уже провёл беседу с советником «ПСЖ» по спортивным делам Луишом Кампушем на предмет возможного трансфера. Однако сообщается, что сам Икарди не намерен переходить в «Рому». Ранеестало известно, что 29-летний форвард хочет остаться в парижском клубе.

Напомним, римский клуб уже объявил о подписании контракт с другим аргентинским нападающим Пауло Дибалой.

В минувшем сезоне Икарди провёл в составе «ПСЖ» 30 матчей, отметившись в них пятью забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 22 миллиона евро.