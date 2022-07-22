«ПСЖ» и «Ювентус» договариваются о громкой сделке

Форвард туринского «Ювентуса» Мойзе Кин может перебраться в «ПСЖ». Игрока планируют включить в сделку по переходу аргентинского полузащитника парижан Леандро Паредеса в стан «старой синьоры», об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Альфредо Педула.

Итальянская сторона давно интересуется Паредесом и готова пожертвовать Кином ради этого трансфера. Кроме того, у Мойзе испортились отношения с наставником команды Массимилиано Аллегри после неудачного сезона. В связи с этим, этот обмен выглядит довольно вероятным.

Леандро выступает за французский гранд с 2019 года. Он переехал в столицу Франции из петербургского «Зенита».