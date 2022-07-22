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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» и «Ювентус» договариваются о громкой сделке

22 Июля 2022 • 11:15 Комментировать

Форвард туринского «Ювентуса» Мойзе Кин может перебраться в «ПСЖ». Игрока планируют включить в сделку по переходу аргентинского полузащитника парижан Леандро Паредеса в стан «старой синьоры», об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Альфредо Педула.

Итальянская сторона давно интересуется Паредесом и готова пожертвовать Кином ради этого трансфера. Кроме того, у Мойзе испортились отношения с наставником команды Массимилиано Аллегри после неудачного сезона. В связи с этим, этот обмен выглядит довольно вероятным.

Леандро выступает за французский гранд с 2019 года. Он переехал в столицу Франции из петербургского «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес Мойзе Кин Трансферы футбола - лето 2022
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