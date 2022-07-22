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Вейналдум хочет поскорее уйти из «ПСЖ»

22 Июля 2022 • 11:01 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум хочет поскорее найти себе новую команду. По информации от журналиста Адриена Гренье, уход нидерландца из Парижа в данный момент выглядит неизбежным.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье не видит Вейналдума в своей команде, поэтому разрешил полузащитнику заняться поисками нового клуба. Процессом также занимается спортивный директор Луис Кампос.

Среди заинтересованных клубов числилась итальянская «Рома», чей главный тренер Жозе Моуринью очень хотел бы видеть нидерландца в своей команде. На данный момент «джаллоросси» являются главными претендентами на трансфер Вейналдума.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Трансферы футбола - лето 2022
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