Игрок «Реала» близок к аренде в Турин

20-летний бразильский хавбек мадридского «Реала» Рейньер может перебраться в итальянскую Серию А. По сообщениям журналиста Николо Скиры, интерес к игроку проявляет «Торино».

Как уточнил инсайдер, стороны обсуждают аренду бразильца на следующий сезон. Планируется, что о сделке будет объявлено в ближайшее время.

В минувшем сезоне Рейньер выступал на правах аренды за дортмундскую «Боруссию». Полузащитник принял участие в 20 поединках за немецкий коллектив, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт футболиста со «сливочными» рассчитан до лета 2026 года.