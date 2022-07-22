«Барселона» и «Милан» нацелились на француза с ценником 45 миллионов евро

Полузащитник севильского «Бетиса» Набиль Фекир является трансферной целью двух европейских топ-клубов.

Как сообщил посредством соцсетей инсайдер Экрем Конур, в борьбе за 29-летнего хавбека сойдутся каталонская «Барселона» и «Милан». «Бетис», в свою очередь, планирует выручить с продажи Набиля 45 миллионов евро.

Фекир связан контрактными обязательствами с севильским коллективом до середины 2026 года. В минувшем сезоне французский хавбек провел 47 поединков во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и десять результативных передач.

По итогам прошлого сезона «Бетис» финишировал на пятом месте в Ла Лиге.