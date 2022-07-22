21-летний защитник туринского «Ювентуса» Филиппо Раноккия временно покинул «старую синьору». Талантливый футболист перешел в «Монцу», вышедшую в элиту итальянского футбола по итогам прошлого сезона.

Как сообщает пресс-служба клуба, с Раноккией подписано арендное соглашение до завершения сезона-2022/2023. По завершении сезона «Монца» будет иметь право выкупить игрока у «старой синьоры».

В прошлом сезоне защитник выступал на правах аренды за «Виченцу». Филиппо принял участие в 30 поединках второго по силе дивизиона чемпионата Италии, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.