«Ювентус» вынес вердикт по будущему Ремзи

В туринском «Ювентусе» не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с полузащитником Аароном Ремзи. Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, «старая синьора» приняла решение досрочно расторгнуть трудовое соглашение с валлийским хавбеком. Действующий контракт Аарона рассчитан до лета 2023 года.

Ранее стало известно, что «Ювентус» не взял валлийца на предсезонное турне по США.

Ремзи не играл за туринский коллектив с октября прошлого года. Вторую часть прошлого сезона полузащитник провел в аренде за «Глазго Рейнджерс». На его счету семь сыгранных матчей и два забитых мяча.