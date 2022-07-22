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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» вынес вердикт по будущему Ремзи

22 Июля 2022 • 08:18 Комментировать

В туринском «Ювентусе» не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с полузащитником Аароном Ремзи. Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, «старая синьора» приняла решение досрочно расторгнуть трудовое соглашение с валлийским хавбеком. Действующий контракт Аарона рассчитан до лета 2023 года.

Ранее стало известно, что «Ювентус» не взял валлийца на предсезонное турне по США.

Ремзи не играл за туринский коллектив с октября прошлого года. Вторую часть прошлого сезона полузащитник провел в аренде за «Глазго Рейнджерс». На его счету семь сыгранных матчей и два забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аарон Ремзи
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