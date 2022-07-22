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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло ждёт больше от Малиновского

22 Июля 2022 • 06:19 Комментировать

Известный итальянский специалист Фабио Капелло высказался об украинском полузащитнике «Аталанты» Руслане Малиновском.

«Думаю, Руслан уже хорошо освоился в итальянском футболе. Он способен дать «Аталанте» еще больше. У него и «Аталанты» есть все, чтобы хорошенько нас развлечь. У него отличный тандем с Сапатой», - передает слова тренера Calcionews24.

Украинец защищает цвета бергамасков с 2019 года. Трудовое соглашение Руслана с итальянским клубом рассчитано до середины 2023 года.

В минувшем сезоне 29-летний полузащитник забил шесть голов и отдал четыре ассиста в 30 матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Руслан Малиновский
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