Капелло ждёт больше от Малиновского

Известный итальянский специалист Фабио Капелло высказался об украинском полузащитнике «Аталанты» Руслане Малиновском.

«Думаю, Руслан уже хорошо освоился в итальянском футболе. Он способен дать «Аталанте» еще больше. У него и «Аталанты» есть все, чтобы хорошенько нас развлечь. У него отличный тандем с Сапатой», - передает слова тренера Calcionews24.

Украинец защищает цвета бергамасков с 2019 года. Трудовое соглашение Руслана с итальянским клубом рассчитано до середины 2023 года.

В минувшем сезоне 29-летний полузащитник забил шесть голов и отдал четыре ассиста в 30 матчах Серии А.