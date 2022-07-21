«Интер» отказался от идеи продавать Шкриньяра

Миланский «Интер» отозвал защитника Милана Шкриньяра с трансферного рынка, после того как сорвался переход в миланскую команду Глейсона Бремера из «Торино».

Ранее Шкриньяром интересовался «ПСЖ», и трансфер был почти согласован, однако клубы не сошлись в цене. Кроме того, на защитника претендовал «Тоттенхэм», но и эта сделка не завершилась положительным результатом.

После того, как «Интер» упустил бразильца Бремера, который ушел в «Ювентус», миланцы решили не продавать Шкриньяра, а предложить ему новый контракт, сообщает Gazzetta dello Sport.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 35 матчей, в которых забил 3 гола.